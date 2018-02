Erkjente skuld i Dark Room-sak

Ein mann i 30-åra møter i Bergen tingrett i dag, tiltalt for å ha skildra seksuelle overgrep og mishandling mot sine mindreårige barn i nettprat med 14 andre personar. Han erkjente straffskuld for dette i retten, skriv BT. Han skal også ha gitt seg ut for å vere kona si, og er tiltalt for å ha krenka ho, noko han nekta skuld for.