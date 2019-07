Ifølge politiet er det meldt om ein eksplosjon på industriområdet på Toppe i Åsane.

Bergen brannvesen ber folk som bur nær industriområdet på Toppe halda god avstand.

Naudetatane er på staden og det er observert mykje svart røyk som følgje av brannen.

Like over klokka 17 melder brannvesenet at brannen er under kontroll. Dei ber folk om å halde vindauger og dører lukka for å unngå å få røyk i huset.

UTRYKNING: Naudetatane har rykka ut til Toppemyr i Åsane etter melding om brann og eksplosjon. Foto: Stian Sørum Røkenes / NRK

Ikkje meldt om personskade

– Vi fekk melding klokka 16.12 at det hadde vore eksplosjon ute på industriområdet på Toppemyr. Vi har førebels ikkje oversikt. Per no er det ikkje meldt om personskade, seier operasjonsleiar Arve Samsonsen i Vest politidistrikt.

Ifølge vitner på staden brenn det framleis godt.

Klokka 16.55 melder vaktkommandør Helge Lund i 110-sentralen at det ikkje skal vere fare for spredning.

Gassflasker i området

Ifølge Lund er det lagra gass på staden som muligens kan ha eksplodert. Politiet stadfestar at det er gassflasker i området. Dei har kalt inn ein skarpskyttar i tilfelle brannvesenet ikkje greier å kjøle flaskene ned.

Publikum bes framleis om å halde seg vekke.

Klokka 16.12 melder Samsonsen i politiet at situasjonen er uenda.

– Brannvesenet held på å sløkke. Dei har kontroll på brannen og det er ein del røyk. Vi er framleis i ein fase der vi må kartlegge kva som har skjedd, seier Samsonsen.

Ifølge politiet brenn det i ein container. Det er førebels uklart kva containeren inneheld.

Det skal ikkje vere meldt om fleire eksplosjonar.