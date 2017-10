Doptatt polititilsett vann fram

Ein tilsett i Vest politidistrikt som blei sagt opp etter å ha blitt bøtelagt for bruk av dopingmiddel, har fått jobben tilbake, melder VG. Mannen, som blei sikta i samband med ei omfattande dopingsak i 2015, fekk i fjor haust eit førelegg på 6.000 kroner for bruk av dopingmiddel. Etter å ha klaga, har mannen no fått jobben tilbake.