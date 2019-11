Bygg solgt for nesten 300 millioner

Næringseiendommen Torgallmenningen 10, som blant annet huser klesbutikkene Vero Moda og Jack & Jones, skal være solgt for nærmere 300 millioner kroner. Det skriver BT. Det er Bara Eiendom AS som selger bygget med et areal på 3.118 kvadratmeter.