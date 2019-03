Bustadhus truga av brann

Innringaren høyrde mindre eksplosjonar og fortalde om opne flammar får garasjebrannen i Eidfjord. Brannvesenet frykta først for huset like ved, men er no i ferd med å få kontroll. – Det var opne flammar og mykje røyk. No er også Granvin komne fram, så me har bra innsatsstyrke, seier Karl Arne Røyseth ved 110-sentralen.