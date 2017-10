Bedt om å forlate stedet

Politiet måtte i natt bortvise til sammen tre menn fra Leirvik sentrum på Stord på grunn av bråk. En 45 år gammel mann var full og hissig og prøvde komme seg inn på et utested. Senere ble to menn på 20 og 23 år bortvist etter et slagsmål. En av dem ble satt i fyllearresten.