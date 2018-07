Bedre tannhelse i Hordaland

Ferske tall viser at 22 prosent av 18-åringer i Hordaland har null hull. Det er en oppgang fra 19 prosent i 2015. Likevel er det langt under landsgjennomsnittet som viser at 27 prosent av landets 18-åringer har aldri hatt hull, melder NTB.