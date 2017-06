Advarer unge mot å gå ut med voksne

Politiet advarer nå mot en ny trend der ungdom avtaler møter med voksne menn mot betaling via sider på nettet. De yngste jentene er så unge som 15 år, skriver BA. Politiet frykter at de kan bli utsatt for seksuelle overgrep, og følger situasjonen nøye.