– Spyttet to politifolk i ansiktet

En mann i 40-årene er siktet for vold mot politiet etter et slagsmål på Vågsallmenningen i Bergen sentrum fredag ettermiddag. – Han var kraftig beruset, så vi tok ham med til legevakten, og tenkte å sette ham i drukkenskapsarresten. Men så spyttet han to tjenestemenn i ansiktet, og er nå siktet for vold mot politiet, sier operasjonsleder Lars Geitle. Den andre parten i slagsmålet ble bortvist.