Ida er unik Lidenskap og blodslit har ført Ida (23) dit ingen andre kvinner i verden har vært.

Tom Haakenstad Journalist

Det lukter testosteron. Tre multimillionermaskiner gjøres klar for konkurranse i en enorm, og overraskende klinisk ren hall. Men mannelukta er der; olje, bensin og flere titalls småsvette karer jobber på spreng. Midt i det hele finner vi det som synes som en slags dissonans, ei jente på 23 år.

Sjefen: – Vanskelig, spesielt for ei jente

Ida Strømbu Strømsaas har det travelt, bilen må være i topp stand til neste rallyrunde. Hun skrur fast et hjuloppheng med raske og effektive bevegelser. Den mørke hestehalen danser nedover ryggen. Knærne står rett på betonggulvet, temperaturen i den store hallen gjør at shorts og t-skjorte er praktiske arbeidsklær.

Ida fra Tynset først og fremst motorsportmekaniker, men hun er også jente, og er derfor en unikt sjelden fugl i et hittil 100 prosent mannsmiljø.

– Jeg har følt på at jeg stadig må prestere ekstra fordi jeg er jente, men samtidig har jeg jo hatt en rask og oppadgående karriere. Jeg har bevist flere ting. Det er mulig å få det til som jente, og jeg har møtt mye bra folk som har trua på meg i motorsporten, sier Ida.

Rallysirkuset WRC Ekspandér faktaboks WRC er verdens mest prestisjefylte og største rally: Petter Solberg skapte norsk idrettshistorie da han vant rallyet for Subaru i 2003.

Franske Sebastien Loeb, Citroen, er sportens største med ni totalseire på rad fra 2004 - 2012.

Franske Sebastien Ogier har vunnet sammenlagt de fire siste åra for Volkswagen.

TEAM-MANAGER: Alain Penaisse ansatte Ida på grunn av hennes faglighet og ambisjoner. Foto: Geir Olav Slåen / NRK

En av de som har trua på Ida er en mann med mye makt. Team Manager for Hyundais rally-satsing, belgieren Alain Penasse, snakker med overbevisende ro. Bilingeniører og mekanikere retter ryggen når han kommer inn i den enorme hallen i småbyen Alzenau, som er hovedkvarteret for Hyundais rallysatsing.

Penasse stiller store krav til sine underordnede, og legger ikke skjul på at Tynsetjenta lever i et knallhardt miljø.

– Mekanikerne arbeider under ekstremt vanskelige forhold. De må tåle lange dager med kulde og varme. Noen ganger må en bil forberedes i løpet av natta etter en lang arbeidsdag. Men slik er rallylivet, og det er ingen enkel oppgave, spesielt for ei jente.

STARTA TIDLIG: Allerede som niåring kjørte Ida gokart bedre enn de fleste gutta. Foto: Privat

Verdens eneste i WRC

Snart ett år etter at Ida ble mekaniker for Hyundai i rallyens prestisje-serie nummer 1, WRC, angrer hun likevel ikke på at hun tok sjansen. Ida Strømbu Strømsaas er verdens eneste kvinnelige bilmekaniker på høyeste nivå i rallysporten.

Men hva er egentlig tiltalende med arbeidsdager på inntil 16 timer, der en feil fra deg kan ende opp med en vraka superbil eller i verste fall sjåførskader eller dødsfall?

– Det er knallhardt arbeid og stor konkurranse, men jeg lever drømmen min. Jeg har alltid elska motorsport, og nå reiser jeg verden rundt og jobber med det. Dessuten er jeg flink til dette og har klare mål, er svaret fra Ida.

HEMMELIGHETER: Hyundai har gitt NRK et unikt unntak fra fotoforbudet. Men motoren er en klar bedriftshemmelighet. Foto: Geir Olav Slåen / NRK

Det uler i en alarm fra fartsvidunderet som står på det som ligner en pidestall i en gigantisk hall i småbyen Alzenau. Vi er en snau halvtimes Autobahn-kjøretur fra storbyen Frankfurt i Tyskland. Alle tar alarmen på største alvor.

Førstemekanikeren starter opp bilen. Hundrevis av hestekrefter løper støyende ut av det åpne panseret. Testen er i gang, bilen settes i gir og turtallet går i været. Mekanikerne står med fingra i øra, på trygg avstand fra de dekkløse hjulene som spinner i løse lufta.

Sjefsmekanikeren stopper bilen. Ingeniøren og motormekanikeren sjekker motoren for eventuelle lekkasjer og Ida starter med å tilpasse en spesialkonstruert støtdemper.

– Vi er fire mekanikere på bilen forutenom sjefsmekanikeren, alle har hvert sitt hjørne. Jeg bytter støtdempere og fjærer når det blir gitt beskjed, samt gearkasse og differ (differensialsperre), forteller Ida.

Bilsport er en krevende bransje, men 23 år ung har hun allerede en solid bagasje som gjør at hun takler store utfordringer.

GOKART-TALENT: I 2009 var Ida, assistert av pappa, konstant topp 5 i gokart. Foto: Privat

Flytta utenlands som 16-åring

Garasjen hjemme på Tynset lukter også av olje og bensin. Ida er på juleferie, der lidenskapen for bil, kjøring og mekking starta i det 23-åringen refererer til som gamledager.

– I fra 2002-2009 kjørte jeg aktivt gokart, og var en av få jenter i alle år. Jeg kjørte cirka 15 løp i året rundt om i hele Norge. På slutten var jeg topp 5 i alle løpene.

Kjøringa var den første store lidenskapen, men etter hvert ble interessen for å skape fart og gode biler vel så interessant. Som tenåring tok Ida valget om å bli bilmekaniker.

Kun 16 år gammel dro hun til Sverige for å bli tävlingsmekaniker (motorsportmekaniker) på Stjerneskolan i Torsby i Värmland. Siste året på skola var hun utplassert på et motorsportteam.

Svensk mester i første forsøk

19 år gammel ble hun uteksaminert med fagbrev som bilmekaniker og motorsportmekaniker. De neste åra jobba hun med ulike oppdragsgivere i Sverige. Nok en gang var hun eneste høne i en ganske så brusende hanegård.

– For meg har det aldri vært et problem å jobbe med gutta. Jeg var den eneste jenta som kjørte gokart, den eneste på mekanikerskola og den eneste kvinnelige mekanikeren i rallymijøet, sier Ida.

Tynsetjenta opplevde raskt stor suksess, og fikk et rykte som ga henne heltidsjobber på høyt nivå i Sverige.

– I 2013 ble jeg ansatt av Team Tidö til å være førstemekaniker på Formel Renault 1.6. Det var mye ansvar for ei jente som ikke var 20 år enda. Men vi klarte det utrolige og vant gull i det svenske mesterskapet.

– Søkte bare for å søke

MEKANIKER-TALENT: I Sverige mekka Ida vinnerbiler, noe hun har ambisjon om å fortsette med. Foto: Privat?

Team Tidö ga den ferske mekanikeren opprykk til førstemekaniker for en bil i STCC-klassa, men etter to år ville hun videre.

– Jeg søkte på mange jobber i Sverige, men også utenlands. Hyundai var en av de jeg søkte til, mest bare for å søke. Jeg trodde jo aldri de ville ansette meg, både fordi jeg var ung og fordi jeg er jente.

Søknaden skulle hun ikke angre på. Ida ble i begynnelsen av februar i fjor kalt inn til intervju.

– Jeg dro til Alzenau på jobbintervju og ble tilbudt jobb på stedet. Jeg var veldig overraska, og utrolig glad.

I følge sjefen skjedde det definitivt ikke fordi hun ble kvotert inn. Selskapet har ikke en ansettelsespolitikk som tar hensyn til det.

– Du vet, konkurransen er hard og det er nok av gode mekanikere. Men Ida er unik, hun er den eneste jenta i sirkuset, men leverer alltid topp vare og nyter stor respekt for jobben hun gjør, sier Team Manager Alain Penasse.

– Fuck off!

INTERNASJONALT MILJØ: Norske Ida har kollegaer fra 25 andre land, men er eneste kvinnelige mekaniker. Foto: Geir Olav Slåen / NRK

Det er god stemning i den store hallen i Alzenau. De tre bilene som klargjøres til rally Sweden fungerer godt, og det er snart dags for lunsj.

Under den ene av tre biler ligger en unggutt som er kvikk i bevegelsene og som hele tida kommuniserer effektivt og humoristisk med kollegaene sine. Han kjenner Ida ekstra godt. 23 år gamle Espen Ruud fra Geilo gikk sammen med Ida på mekanikerlinja i Torsby, og de to er de eneste norske mekanikerne i Hyundai.

– Ida er uten tvil den beste kvinnelige mekanikeren jeg har møtt. Hun er veldig, veldig fokusert, utrolig nøye. Hun er en perfeksjonist og er veldig dyktig, sier Espen.

Vi fotograferer Espen og Ida i en hall der det egentlig er totalt fotoforbud. Men NRK har fått et unikt innpass og innsyn, det er kun frontparti og motor vi ikke får fotografere.

NORSK MEKANIKERDUO: Ida og Espen er som norske mekanikere begge sjeldne fugler i WRC-rally. Foto: Geir Olav Slåen / NRK

Espen får godlynt tyn av kollegene, med beskyldninger om pr-kåthet og linselus-lyst. Han repliserer med den tona som rår i det tøffe miljøet

– Fuck off, just fuck off, smeller det med et stort smil.

Det er denne tona flere av gutta har følt for å dempe på grunn av Ida, men det har endra seg.

– Jeg kan å bite fra meg, og har ofte den råeste humoren av alle. Husk at jeg har vært en av gutta i alle år, jeg tenker lite over at jeg er jente.

'HJEMME': Ida bor i en loftsleilighet, men er der sjelden. Jobben tar nesten all tid, og det er slik hun vil ha det. Foto: Geir Olav Slåen / NRK

«Hjemme»

Det lukter bakst, kjøpebakst, i den noe sparsommelig møblerte loftsleiligheta, noen kilometer utenfor sentrum av Alzenau.

Midt i stua står en åpen, stor bag, som Ida betegner som sin andre hybel. Her pakker hun ned toalettsaker, noen sivile klær og ikke minst mekanikerdressen sin når hun skal på reise.

For testmekanikeren er med rundt omkring på nær sagt alle rundene i WRC-rallyet; Sverige, Monte Carlo, Polen, Finland, Frankrike og Spania bare de siste månedene.

– Jeg er så mye på reise at hybelen kun er et slags oppholdssted mens vi jobber på bilene i Alzenau. Den virkelig store jobben er i forkant av en VM-runde, da vi mekker og tester biler i ei uke i slengen, sier Ida.

Søvnløse netter

UNIK: Ida fikk en unik sjansen, og betaler Hyundai tilbake med all sin arbeidskraft. Foto: Geir Olav Slåen / NRK

Og testinga krever sitt. Ida står opp klokka sju om morran og jobber ofte til klokka 23, når det drar seg til.

– Ansvaret er enormt. Jeg har ligget enkelte netter og tenkt på om jeg har skrudd 100 prosent. Gjør ikke jeg jobben min skikkelig kan bilen gå til skogs, og det ønsker jeg ikke skal skje på grunn av meg, sier Ida.

Hun merker etter ett år i jobben stadig mindre av at hun er jente. Det eneste irriterende som gjenstår er overdrevne hensyn som gutta tar.

– Når noen skal ha hjelp til bæring så spør de noen av gutta i stedet for meg. Det er unødvendig for jeg er sterk nok til å ta et tak med det som må bæres, sier Ida.

– Jeg kan fikse bilen hans, han kan lage maten min

I en reportasje om likestilling er det vanskelig å stille en kvinne spørsmål om ei framtid om mann og barn, derfor har vi ikke gjort det. Temaet tok Ida opp sjøl, og beskrivelsen av idealmannen er så beskrivende for ei dame med ambisjoner og bein i nesa, at det er vel verdt å sitere.

– Jeg vil ha mann og barn, men det haster ikke, jeg er bare 23 år gammel. Mannen min må tåle at jeg jobber og reiser mye, og være flink til å lage mat, for det er ikke jeg spesielt flink til. Jeg kan fikse bilen hans og han kan lage maten min, det er dealen, ler 23-åringen.

Vil bli førstemekaniker

FORBILDE: Han er sjefsmekaniker på bilen, hun vil bli det. Foto: Geir Olav Slåen / NRK

Ida er verdens eneste kvinnelige mekaniker i rallyens elitedivisjon. Hun har også ambisjoner om å bli førstemekaniker på en av de tre bilene som i dag kjøres av Hyundaistjernene Thierry Neuville fra Frankrike, Hayden Paddon fra New Zealand og den spanske veteranen Dani Sordo.

– Jeg beundrer de gutta som er førstemekanikere. De kan utrolig mye, og har så mye å lære bort. Først vil jeg utvikle meg som mekaniker, men så vil jeg bli førstemekaniker.

Sjefen går langt i å si at tynsetjenta kan nå sine mål hos Hyundai, fordi hun har det som skal til.

– Vi er veldig glade for å ha henne her. Ida er veldig motivert og fullfører alltid arbeidet perfekt. Hun har en drøm og har ofret mye for å virkeliggjøre drømmen. Hun har lykkes veldig bra, så jeg mener hun er klar for neste steg i karrieren, attesterer Team Manager hos Hyundai, Alain Penasse.

Toppen er målet

Men Idas ambisjoner strekker seg også ut over WRC-rally. For i motorsport er det en klasse som peker seg enda mere ut i prestisje, fart og kompleksitet.

– Jeg ønsker på lengre sikt bli Formel 1-mekaniker. Jeg har fortsatt mye å lære, men jobber med folk som jeg lærer mye av og beundrer, og har ikke dårlig tid.