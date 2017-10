Vil ha luftputebåt på Mjøsa

Redningsselskapet vil nå samle inn penger for å kjøpe en luftputebåt på Mjøsa. Generalsekretær Rikke Lind sier til GD at de har tillit til at næringslivet og enkeltpersoner stiller opp. Båten koster 1,2 millioner kroner. En luftputebåt som kan fungere i perioder hvor det er både is og vann ble testet på Mjøsa i mars.