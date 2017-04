Vil forby ballonger på 17. mai

Miljøpartiet De Grønne i Hamar og Lillehammer vil ha forbud mot salg av heliumsballonger på 17. mai. De viser til at ballonger er en kilde til plastforurensing og at helium er et grunnstoff det snart er tomt for. Tre kommuner i Norge har allerede innført forbud mot salg av heliumballonger.