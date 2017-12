Ulykken skjedde i 16-tida fredag ettermiddag på E6 i Gudbrandsdalen ved avkjøringen til Nord-Sel.

Tre biler var involvert i front-mot-front kollisjonen. En mor og hennes sønn er kjørt til sykehus med alvorlige skader etter ulykken. Mora satt fastklemt da nødetatene kom til stedet.

De to er sendt til sykehuset på Lillehammer. Politiet meldte først at skadene var kritiske, men melder nå at skadene ikke er livstruende.

Fire andre personer var involvert i ulykken, tre av dem er lettere skadd og er sendt til legevakten på Otta. En slapp uten skader, ifølge operasjonssentralen ved Innlandet politidistrikt.

E6 er nå åpnet etter å ha vært stengt i nesten to timer i ettermiddag.