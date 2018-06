Ulv skutt i Øyer – mange sauer skadd

Enn så lenge har verken Statens naturoppsyn eller bøndene som har sauer i området oversikt over omfanget av skadene ulven har påført.

– Det er en hannulv på 43 kilo. Det er en ung ulv, sannsynligvis en ettåring. Den ble oppdaget på et viltkamera i går morges i titida i Øyerfjella, sier Ole Knut Steinset i Statens naturoppsyn.

Dermed ble det gitt skadefellingstillatelse fra Fylkesmannen i Oppland.

– Det kommunale fellingslaget dro ut, og da lyktes det dem å felle ulven før midnatt i går, sier Steinset.

12 personer deltok på det som ble en effektiv jakt.

Mange skadde sauer

– I tida etter den ble oppdaget på viltkameraet så har vi fått inn meldinger om at det har gått skadd sau i området. Fellingspersonellet som har vært ute har også sett nokså mye skadd sau, sier han.

Nå er både sauebønder og Statens naturoppsyn på plass i fjellet for å registrere skadene. Etter det NRK erfarer ble fem sauer avlivet i går kveld på grunn av skadene ulven hadde påført dem.

– Mange sauer er skadd, men ikke så mange er drept. Han har bare skada dem og gått videre. Vi vet ikke omfanget enda, sier Steinset.

MÅTTE AVLIVES: Så langt er sju sauer avlivet på grunn av skadene ulven hadde påført dem. Bøndene frykter at tallet øker. Foto: Line Marie Fosser Vogt / NRK

– Et mareritt

En av bøndene som har sau i området er Erling Jevne. I går observerte han det som trolig er den skutte ulven og varslet dermed Statens naturoppsyn. I dag har han leita etter dyra sine, som mange er sterkt skadd.

– Nå har vi avlivet ei søye og funnet to døde. Nei, dette er en saueeiers mareritt, sier Jevne.

Han sier at opplevelser som dette går på nattesøvnen løs.

– Vi er jo glad i dyrene og vi driver jo med dem daglig hele året. Vi legger ned utrolig mye innsats for at de skal ha et godt og verdig liv, så møter de dette her, sier han.

Jevne berømmer innsatsen til fellingslaget som raskt tok ut ulven.

ET MARERITT: Sauebonde Erling Jevne beskriver herjingene til ulven som et mareritt. Han har sluppet rundt 250 dyr til fjells. Foto: Line Marie Fosser Vogt / NRK

Typiske ulveskader

De rundt 400 hundre sauene i området samles nå inn, for å kartlegge skadene. Sju lam er avlivet så langt.

– Nå holder vi på å sanke dem i hop for å få full oversikt. En og en sau må vi gå over. Ut ifra det vi fikk opplyst i går fikk de nokså hard medfart. Han tok lam mens han løp, så jeg frykter stort skadeomfang, sier Astrid Olstad, beitelagsleder i Øyer og Tretten gjeterlag.

De skadde sauene har bitt i nakken og knusningsskader, noe Olstad omtaler som typiske ulveskader.

– Dette er ikke noe kjekt. Jeg tenker på medlemmene våre som må stå oppi dette her, sier hun.

Faren er ikke over

Ulven beveger seg stort sett alene, så det er ifølge Steinset ingen grunn til å tro at det er andre ulver som har drept sauene.

– Men det er ei tid nå der unge ulver vandrer ut fra revirene, de går langt og fort, så ulv kan dukke opp hvor som helst på den tida her. Vi prøver å være på vakt, sier han.

Ulven blir nå fraktet til en fryser, der den fryses ned. Senere blir den kjørt til Trondheim hvor den skal undersøkes.