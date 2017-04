- Eksperimentet er avvist

Bondeorganisasjonene i innlandet er glade for at næringskomiteen i Stortinget på flere punkter avviser regjeringens landbruksmelding. Leder i Hedmark bonde- og småbrukarlag, Ståle Støen, mener at «et liberalistisk landbrukseksperiment» nå er avvist.