Tommy plukket 207 kilo sopp på et døgn

– Det er et helt fantastisk soppår, særlig for steinsoppen. Det typiske for steinsoppen er jo at det skal være varmt og tørt hele juni og juli, det har det vært i år, med lite regn. Når det så kommer mye regn i august, sier det pang: Alle kommer opp samtidig.

STOLT: Tommy Østhagen var ikke overraskende stolt over at han klarte å plukke over 200 kilo på et døgn. Han er noe så sjeldent som en profesjonell sopplukker, noe en privat sponsor bidrar til. Foto: Privat

Tommy Østhagen gløder av entusiasme når han forteller om soppåret 2017.

Og selv har han stått for en ganske så unik soppbragd: Han har nemlig plukket 207 kilo sopp på et døgn.

– Det er eksepsjonelt mye av steinsoppen i år, og den er stor og veier mye. Man kunne nok ikke fått til det samme med kantareller for eksempel. De veier betraktelig mindre, sier han.

Sopp som ser ut som lam

Mye av soppen Østhagen har funnet i det siste har vært eksepsjonelt stor. Flere av dem veier flere kilo.

Han viser frem et eksemplar av en røyksopp som veier tre kilo.

– Du legger merke til en sånn sopp og det brumler godt når du tar den med gressklipperen. Det ser ut som du har lamunger på plenen, sier han leende.

GIGASOPP: Mye av røyksoppen som Tommy Østhagen har funnet er av det store slaget. Denne soppen veier tre kilo, og et magasin blir ganske så lite ved sammenligning. Foto: Privat

Aldri hørt om lignende

IMPONERT: Styreleder for Norges sopp- og nyttevekstforbund, Johs Kolltveit, har aldri hørt om andre tilfeller hvor noen har plukket over 200 kilo sopp på et døgn. Han er mildt sagt imponert. Foto: Forskningsrådet

Styreleder for Norges sopp- og nyttevekstforbund, Johs Kolltveit er nesten målløs når han får høre om mengden sopp som Østhagen har plukket på så kort tid.

– Det har jeg aldri hørt om og det er veldig imponerende. Problemet er jo faktisk å få renset det i skogen og klare å få transportert alt sammen hjem igjen. Hvis du er på en skogsbilvei og du kan kjøre nesten helt frem til der soppen er det selvfølgelig mulig.

Og han legger lattermildt til:

– Man trenger jo et ordentlig mottaksapparat for å håndtere en slik mengde.

Bør komme ut i skogen og plukke

Akkurat det har Tommy Østhagen. Han er kokk og driver med catering og pølsemakeri, og noe av soppen blir brukt til å lage steinsoppølse. 90 prosent av soppen han har plukket har han allerede fått solgt.

Styreleder for Norges sopp- og nyttevekstforbund, Johs Kolltveit ber nå folk flest la seg inspirere av Østhagens uoffisielle plukkerekord – og glede seg over det fantastiske soppåret.

– Oppfordringen til folk er jo å komme seg ut i skogen og plukke. Nå tror jeg steinsoppsesongen er så godt som over, den er relativt kortvarig, men soppriket er så mye mer enn steinsopp. Det er en glede for hver sopp du finner, en ekte skattejakt for alle!

Mer om soppfunnet til Østhagen kan du høre her: