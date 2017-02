Sykehuset Innlandet får kritikk

Fylkeslegen i Oppland mottok i fjor høst en anonym bekymringsmelding om Sykehuset Innlandets rutiner rundt desinfeksjon og sterilisering av operasjonsutstyr. Melderen skriver blant annet at det gjeldende lovverket totalt neglisjeres.

SMITTEVERN: Fylkeslege i Oppland, Erlend T. Aasheim, forteller at pasienter potensielt kan få smittsomme sykdommer dersom kontrollrutinene ikke er gode nok. Foto: Line Fosser Vogt / NRK

– Dette knytter seg til smittevernarbeid og forebygging av infeksjoner mellom personer hvor det er brukt samme medisinsk utstyr, sier Fylkeslege Erlend T. Aasheim.

Utstyr som brukes under operasjoner skal rengjøres og desinfiseres i såkalte vaskedekontaminatorer. Det er kontrollen av disse fylkeslegen nå har tatt opp med sykehuset.

– Kontrollene ikke satt i system

Fagdirektør ved Sykehuset Innlandet, Benedicte Thorsen-Dahl, sier sykehuset kjenner til problemstillingen i bekymringsmeldingen.

– Kontrollene er ikke satt i system med en fast prosedyre på når og hvor hyppig de skal foregå.

FORBEDRE: Fagdirektør Benedicte Thorsen-Dahl sier sykehuset Innlandet nå jobber med å forbedre sine kontrollrutiner. Foto: Sykehuset Innlandet

Burde ikke dette allerede vært satt i system?

– Vi satt i gang et arbeid i høst for å se på hvordan vi skal organisere dette. Dette pågår og har blitt intensivert.

Sykehuset forventer å ha svar på hvordan organiseringen kan bli bedre i løpet av februar.

Kan få alvorlige konsekvenser

Fylkeslegen har bedt sykehuset ta bekymringsmeldingen med seg i sitt arbeid med pasientsikkerhet.

– Vi har også bedt sykehuset om å orientere oss om hvordan de behandler dette, sier Aasheim.

Smittevern er blant sykehusenes viktigste oppgaven. Fylkeslegen forteller at manglene rutiner på området kan få store konsekvenser.

– Potensielt kan pasienten bli påført en smittsom sykdom. Vi forutsetter at sykehuset arbeider med å sikre at de har gode systemer kontinuering for å sikre at lovverket blir fulgt og at infeksjoner unngås.