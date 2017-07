Storhamar Håndball er gjeldfri

– Dette har vært et felles løft hvor klubbens egne medlemmer, frivillige, samt byen og næringslivet har bidratt til at vi har klart å samle krefter nok til å komme ut av den økonomiske hengemyra vi har vært i, sier styreleder i Storhamar Håndball Elite, Øystein Holtet.

Sommeren 2015 degraderte Norges Håndballforbund Storhamar Håndball til 1. divisjon på grunn av blant annet en negativ egenkapital på 3,5 millioner kroner.

Med en årlig omsetning på 5,5 millioner var klubben i realiteten teknisk konkurs. Storhamar rykket opp igjen til eliteserien på første forsøk, tok grep for å kutte kostnader og øke inntektene, og før sin andre sesong etter returen til øverste nivå, varsler klubben at de har snudd skuta.

– Vi er veldig stolte av at vi har klart det så fort som på to år, men jobben er like stor fremover og nå handler det om å oprettholde den gode økonomien og fortsette å holde en lav kostnadsprofil, sier Holtet.

Øystein Holtet Foto: Anne Kari Løberg / NRK

Klubben satser hardt for å utfordre topplagene i eliteserien i håndball for kvinner denne sesongen og har blant andre hentet landslagsstjernen Heidi Løke og keeper Alma Hasanic Grizovic fra Larvik

– Vi har noen nye spillere og vi håper på at laget skal være enda bedre denne sesongen, selv om vi har vært knallbra også før, håper vi å komme høyere opp på tabellen, sier Holtet.