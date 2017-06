Stjal elektronikk for 200.000 kroner fra skole uten alarm

I tillegg til PC-ene, er seks ipad'er, to fotoapparater og et videokamera stjålet. Tyveriet ble oppdaget ved en tilfeldighet fordi en lærer var innom søndag kl. 14.20.

Brøt opp flere dører

EKSTRAARBEID ETTER GROVT TYVERI: Rektor Stein Erik Uhlen ved Øyer ungdomsskole. Foto: Arne Sørenes / NRK

– Jeg vil anslå at verdien av denne elektronikken er nærmere 200.000 kroner, sier rektor Stein Erik Uhlen.

– Kommer forsikringsselskapet til å godta at dere ikke hadde alarm?

– Jeg vet ikke. Jeg mener at vi har låst det vi skal. Alle dører var låst på de rommene utstyret var lagret. Tyvene har brutt opp både utgangsdør og 5–6 andre dører i bygget.

Uhlen mener også at informasjonssikkerheten er ivaretatt.

– Det er ingenting av verdi som er lagret lokalt på disse PC-ene, og alle er passordbeskyttet.

20 av PC-ene tilhørte lærere, mens seks av dem var forbeholdt elever. Politiet foretok åstedsundersøkelse søndag ettermiddag.

Må låne PC'er av hverandre

Uhlen sier at lærerne nå i første omgang må låne PC'er av hverandre. Det er igjen en uke av skoleåret.

– Det får ikke så store konsekvenser for elevene. Det kan bli litt ekstraarbeid for noen som driver med et musikkprosjekt der noe av tidligere arbeid må rekonstrueres.

Innbrudd tidligere i år

Det er ikke første gang at Øyer ungdomsskole er utsatt for tyveri. I april i år ble det stjålet kontanter, en prosjektor og et par ipad'er. I tillegg var det en del ødeleggelser under innbruddet.