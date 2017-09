Ansatt hardhendt mot butikktyv

En butikktyv i Vest-Oppland ble frikjent for vold mot en ansatt fordi den ansatte var for hardhendt. Det skriver Oppland Arbeiderblad. En mann stjal med seg en ciderflaske, men ble stoppet i utgangsdøra av den ansatte i butikken. Den ansatte brukte fysisk makt for å holde han tilbake.