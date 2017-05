Det grove overgrepet mot den unge jenta skjedde sommeren 2014. Ifølge Hamar Arbeiderblad var jenta fra Hedmarken på ferie med familien da hun stakk av og fikk bilskyss med en venn. I Fredrikstad kontaktet hun en mann hun hadde truffet på Snapchat. Hun spurte om mannen var villig til å kjøre henne til Hamar, og dagen etter møttes de i Råde og kjørte nordover.

Truet tenåringsjenta og voldtok henne

I bilen på veg nordover fra Østfold endret mannen ifølge den unge jenta helt karakter. Ifølge hennes forklaring i retten, så var han hyggelig i starten av bilturen. Etter hvert ga han uttrykk for at han ønsket sex med henne, men det sa hun nei til. Avisa viser til dommen, der det står at mannen truet jenta og slo henne i ansiktet.

«Hvis du nekter så ligger du i skogen» skal mannen ha sagt til henne, før han slo henne i ansiktet.

Deretter voldtok han henne i bilen bak bensinstasjonen på Espa i Stange.

Redd for å anmelde

Tenåringsjenta turde først ikke å gjøre noe med dette og tiet om voldtekten. Men så søkte hun på nettet og fant mannen. Etter hvert fikk hun kontakt med ei ung kvinne i Bergen, som også hevdet at hun var blitt voldtatt av den samme mannen.

Nektet for voldtektene – felt av DNA

I politiavhør nektet mannen for å ha vært i kontakt med de to. I retten innrømmet han at han hadde hatt sex med begge to, men sa at det var frivillig. Det ble også funnet DNA-materiale på tenåringsjentas klær, som knytter mannen til henne rent fysisk. Domstolen mener mannen flere ganger har servert løgner til politiet og satset på at det ikke fantes bevis for voldtektene.

I tillegg til fengselsdommen er mannen dømt til å betale 200.000 kroner i oppreisning til jenta fra Hedmarken og 150.000 kroner til den unge kvinnen fra Bergen.