Narkotika i Trysilfjellet

I alt fire personer er pågrepet for bruk av narkotika i Trysilfjellet i går kveld og i natt. Alle fire ble tatt mens de oppholdt seg på utesteder i tilknytning til alpinanlegg. To av dem er i slutten av tenårene, mens to er i slutten av 20-årene.