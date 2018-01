Se den magiske videoen fra Jotunheimen

– Yes! Endelig lyktes jeg. Det er jo en drøm som har gått i oppfyllelse. Skikkelig full klaff, forteller han til NRK om det store øyeblikket.

Berg, som kaller seg hobbyfotograf, la ut timelapse-videoen på Facebook i helgen og har fått mye tilbakemeldinger og ros.

Selve opptakene ble gjort 22. august i fjor på over 2000 meters høyde i Jotunheimen. Og det er overhodet ingen tilfeldigheter som ligger bak det oppsiktsvekkende resultatet.

Langt vekk fra lysforurensing

– Jeg har jo jobbet og planlagt dette i flere år. Jeg har prøvd fra forskjellige steder, blant annet Spiterstulen og Sognefjellet. Men har ikke vært fornøyd med bildene. Så da tenkte jeg at jeg måtte dra høyere opp i terrenget, og langt vekk fra all mulig lysforurensing, forteller Berg.

TURINTERESSERT: Morten Berg har store deler av livet vært opptatt av fjellnatur og forteller at dette har gitt ham motivasjon for å fotografere. Bildet er fra Aiguille du Midi med Mont Blanc i bakgrunnen og tatt i 2003 Foto: Privat

45-åringen hadde nemlig en hypotese: Melkeveien ville fremstå som mye klarere ved en kominasjon av lav temperatur og stor høyde over havet.

Han kjørte derfor til Juvasshytta i Jotunheimen og gikk én times tid mot Styggbreen.

– Da jeg gikk innover var det mye skyer og det snødde litt. Jeg tenkte at dette går ikke, men jeg må jo bare prøve. Og så plutselig sprakk skylaget opp. Jeg har aldri sett Melkeveien lyse så kraftig før, forteller han.

Fjell og fjord

45-åringen fra Voksenkollen i Oslo forteller at han er spesielt glad i Jotunheimen, og at motivasjonen for å fotografere henger nøye sammen med turinteressen. På videonettstedet Vimeo har han lagt ut flere fantastiske videoer.

Under fotograferingen av Melkeveien og Galdhøpiggen brukte han et fullformatkamera og et 35mm objektiv med lysstyrke 1.4. Dette ble plassert på svært stødig og dyrt stativ. Nå leter 45-åringen etter nye prosjekter.

– Jeg klarer nok ikke å overgå den filmen jeg har lagt ut nå med det første. Men jeg lurer på om jeg skal spesialisere meg litt mer innenfor astrofotografering. Med et litt annet type kamera kan jeg bli enda bedre. Jeg får se, det er i hvert fall noe jeg har tenkt på, forteller han.