Sakkyndige avviser psykolog-rapport og mener moren kan møte i retten

Psykiaterne Terje Tørrissen og Helge Haugerud mener for det første at tiltalte ikke oppfyller kravene til posttraumatisk stresslidelse (PTSD), dernest at hun vil kunne klare å holde sin diabetes i sjakk under hovedforhandlingen, skriver Dagbladet.

«PTSD regnes ikke som en alvorlig psykisk lidelse, og de fleste med symptomer på en slik tilstand vil normalt kunne være i stand til å være til stede i retten. Selvfølgelig vil det kunne oppleves å være en belastning å møte i retten, enten man er tiltalt eller fornærmet», konkluderer de to sakkyndige.

Etter å ha konferert med en spesialist på sukkersyke ved Universitetssykehuset Nord-Norge, mener Tørrissen og Haugerud dessuten at tiltalte kan holde sitt insulinnivå i sjakk ved hjelp av en pumpe som gir alarm dersom nivået blir kritisk.

Tilleggsundersøkelse

På begjæring fra Valdres tingrett gjennomførte psykiater Synne Sørheim en tilleggsundersøkelse av 46-åringen sist høst. Hennes konklusjon er at den tiltalte kan stille i retten, med visse tilpasninger, som ekstra pauser.

Kvinnens forsvarer, advokat Aasmund Sandland, hyret så inn psykolog Atle Austad for å utrede hvorvidt klienten lider av PTSD. I en kommentar til at de sakkyndige har underkjent rapporten hans, sier Austad:

GROV MISHANDLING: Jentas mor er tiltalt for grov mishandling etter at 13 år gamle Angelica ble funnet død på en hytte på Beitostølen i Valdres nyttårsaften 2015. Obduksjonsrapporten viste at hun døde av avmagring. Foto: Tegner: Esther Maria Bjørneboe

– Håper hun vil klare belastningen

– Jeg håper inderlig at de sakkyndige har rett, og at min bekymring slår feil. Jeg tror det måtte vært godt for mor å bli ferdig med saken, og håper derfor at hun likevel vil klare den belastningen saken vil medføre for henne.

Mandag 26. februar gjør Valdres tingrett et nytt forsøk på å gjennomføre rettssaken mot kvinnen som er tiltalt for grov mishandling av sin datter Angelica (13). Jenta ble funnet død av avmagring nyttårsaften 2015, på ei hytte i Valdres der hun bodde med moren.