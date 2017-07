Røykutvikling i hus

Politiet fikk kl 00:05 melding om at det var røykutvikling i et hus på Gjøvik, grunnet en tørrkokt kjele mens beboeren sov. Personen ble tatt med til legevakt for sjekk, og i følge politiet, som anmelder saken, kunne det fort gått galt.