Det viser nye tall fra Landbruksdirektoratet, som er mye høyere enn det som tidligere ble antatt.

I september var prognosen på 1,3 milliarder. I januar hadde den økt til 1,6 milliarder, og har bare fortsatt økningen siden.

Det er summer man aldri har vært i nærheten av i Norge tidligere.

Går i minus uansett

USIKKER FRAMTID: Etter forrige sommer går Stian Haupberg og flere andre bønder en vital sesong i møte når det kommer til gårdsdriften. Foto: Knut Røsrud / NRK

Oppland er det fylket der bøndene har fått mest i erstatning her til lands.

– Ut i juli og august var alt tørt og svidd her. Det var mange tanker som gikk gjennom hodet mitt da, sier Stian Haupberg, som driver gård i Redalen i Gjøvik.

Han er en av over 13 000 bønder som nå har fått erstatning. Haupberg er fornøyd, selv om 320 000 kroner ikke dekket alle ekstrautgifter til blant annet halm og kraftfôr.

– Det gjorde godt med den erstatningsordningen, men jeg gikk i minus uansett. Vi fikk tak i avling og slapp å slakte dyr, og det var viktig, sier han.

Bondelaget sier de i all hovedsak er fornøyd med oppgjøret fra staten.

– Erstatningen har gjort sitt at det har vært mulig å kjøpe for som kommer langveis fra. Året i seg selv blir nok et negativt år, men vi er veldig fornøyde med den ekstra hjelpa, sier Kristina Hegge, leder i Oppland Bondelag.

– Tåler ikke en dårlig avling til

FRYKTER FOR NÆRINGEN: Leder i Oppland Bondelag, Kristina Hegge. Foto: Knut Røsrud / NRK

Etter fjorårets krisesommer, har Stian Haupberg så vidt nok fôr til juni.

– Jeg er avhengig av god avkastning på avlingen i år. Reservelageret er helt nederst på minimumsgrensen, sier han.

Bondelaget deler Haupbergs bekymring, og bekrefter at flere er i samme situasjon. For mange bønder er reservene av fôr blitt så små, at det kan få alvorlige følger hvis det blir dårlige avlinger denne våren.

– Konsekvensene hvis vi får en ny dårlig vekstsesong vil være katastrofal for mange. De har tøyd strikken veldig langt både økonomisk og arbeidsmessig. Skal vi klare å oppretteholde matproduksjonen i Norge trenger vi absolutt et godt år nå, sier Hegge.