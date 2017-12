Regnbue i 10 minusgrader

I store deler av Hedmark og Oppland, og også lenger sørover i Oslo, Akershus og Østfold, var det mange som fikk se regnbuen tirsdag morgen.

Det er desember og mange minusgrader de fleste stedene og da er det slett ikke vanlig at regnbuen kommer fram, forteller meteorolog John Smits.

Dette bildet av regnbuen ble tatt i Elverum tirsdag morgen. Foto: Audun Kristiansen

– Aller først må vi ha sol for å se en regnbue, og vi må ha sola bak oss. I dag tidlig var det ganske lite skyer østover og sola klarte så vidt å komme over horisonten. Samtidig kom det skyer og et lite nedbørområde fra vest og da fikk vi dannet regnbuen i nedbør som faktisk var regn, forklarer John Smits.

En regnbue krever regndråper

For det var altså underkjølt regn i store områder i dag. I mange minusgrader høljet regnet ned flere steder.

– Det begynte som snø oppe i skyene der det var kuldegrader. Men det var veldig varm luft mellom skyene og ned til et stykke over bakken – mange varmegrader oppe i høyden – og da smeltet snøen til regn. Vi må ha regndråper for å se regnbuen, sier Smits. Så kom dette regnet ned i de ganske mange kuldegradene nær bakken og frøs da fast når det kom på bakken.

– Under visse, heldige, forhold kan man få regnbue i kuldegrader, sier John Smits. Foto: Kaland, Ole / Ole Kaland, NRK

På ski med regnbue

Meteorologisk institutt har fått inn mange bilder av regnbuen i dag, og også tatt noen selv. Det er ganske sjelden man har akkurat slike forhold som kan gi en regnbue om vinteren når det er kuldegrader.

Berit Solhaug fra Trysil tok flere bilder av regnbuen i Trysilfjellet i dag tidlig, blant annet et bilde med skikjørere i forgrunnen og regnbuen bak.

– Det er ganske spesielt. Det bør tas vare på og deles med folket. Det høres ut til å være et veldig fint bilde, sier John Smits. (Bildet øverst i saken).