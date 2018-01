Ransaket mc-klubb i drapssaken

Politiet sperret av en veg et par kilometer sør for Gata i Stange, der mc-klubben holder til. Mannen som er siktet for drap på sin ektefelle, Janne Jemtland, var til i går styremedlem i klubben, skriver avisa.

– Undersøkelsene som ble foretatt i dag, anses ikke som vesentlige for saken. Det betyr at det ikke er nye mistenkte eller nye siktelser i saken, sier Hanne Stine Kind, kommunikasjonsrådgiver i Innlandet politidistrikt.

– Har det tøft

Den drapssiktede ektemannen er varetektsfengslet i fire uker, med full isolasjon de første to ukene. Han har bare kontakt med et fåtall personer, politiet og forsvarer Ida Andenæs.

– Han har det svært tøft, sier Andenæs. Hun vil ikke kommentere hva han har innrømmet i politiets avhør, heller ikke om mannen har erkjent mer. Han har ikke sagt seg skyldig i siktelsen om forsettlig drap.

– Mannen skal i nye avhør i neste uke, sier Andenæs.

Studerte ved NTNU Gjøvik

Janne Jemtland studerte økonomi og ledelse ved NTNU Gjøvik. Hun var førsteårsstudent ved bachelorstudiet.

– Janne var en student med evner, ambisjoner, og hadde et stort engasjement, sier Aristidis Kaloudis, leder for fagenheten for økonomi og ledelse.

– Det er veldig trist at en 36 år gammel tobarnsmor, som nettopp har begynt studiene og har store ambisjoner, nå er borte, sier han.

At Janne var forsvunnet og senere ble funnet død, preger studentmiljøet. De som studerte sammen med henne har fått tilbud om samtaler med en psykososial rådgiver og skolens studentprest.

NTNU har også lagt ut en minneprotokoll der studenter og andre kan skrive en siste hilsen.