Østberg satser mot OL – dropper NM

Ingvild Flugstad Østberg avslutter sesongen og dropper del to av ski-NM, men har bestemt seg for å satse for fullt på den kommende OL-sesongen, melder Skiforbundet. Østberg innrømmet at hun vurderte å legge opp etter verdenscupfinalen i Canada.