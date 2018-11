Nordmann funnet død i Thailand

Kripos ble varslet om saken 5. november. De har bistått thailandsk politi i etterforskningen.

– Mannen ble funnet død samme dag som vi ble varslet om saken, sier kommunikasjonsrådgiver i Kripos, Jonas Fabritius Christoffersen.

Han legger til at de pårørende er varslet, og at Kripos har avhørt mannens slektninger i Norge.

Mannen skal ha bodd i Thailand i flere år, og hadde også familie der.

Kripos har vært kontaktpunkt mellom thailandsk politi og politiet i Innlandet, forteller Christoffersen.

– Det er thailandsk politi som står for etterforskningen, og derfor er det de som må svare for hva som gjøres der. Men de undersøker om det kan ha skjedd noe kriminelt i forbindelse med dødsfallet, sier han.

Kripos er beredt til å bistå thailandsk politi dersom det skulle komme ytterligere forespørsel fra dem, forteller Christoffersen.

– Er det noen signaler om at det har foregått noe kriminelt her?

– Det må thailandsk politi svare for, men etterforskningen deres går på å finne ut om det har skjedd noe kriminelt.

Lensmann i Skjåk, Jonny Gundersen bekrefter at en mann fra bygda er funnet død, og at pårørende er varslet. For øvrig viser han til Kripos.