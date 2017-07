Politiet melder på Twitter at en person er kritisk skadet etter en motorsykkelulykke ved Haugedalen på Rena.

Personen skal, ifølge politiet, ha blitt kjørt til sykehuset i Hamar.

Mistet kontroll

Operasjonsleder Arne Norevik ved Innlandet Politidistrikt sier til NRK at ulykken skjedde langs Haugedalsveien i Åmot kommune. To kamerater skal ha kjørt sammen. Den ene motorsyklisten skal ha mistet kontrollen over sitt kjøretøyet, kjørt inn i et autovern og veltet.

Saken oppdateres.