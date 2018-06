En mann i 20-årene er tiltalt for omfattende mishandling av sin seks uker gamle sønn. Mannen erkjente ikke straffskyld da saken startet i Glåmdal tingrett tidligere denne uken.

I dag forklarte moren til barnet seg i retten.

RETTSSAK: Saken mot barnefaren startet i Glåmdal tingrett denne uken og det er satt av to uker til saken. Aktor i saken er Jo Christian Jordet fra statsadvokatene i Hedmark og Oppland og Iren Coucheron Johnsen forsvarer den tiltalte barnefaren. Foto: Trond Ivan Hagen / NRK

Les også: Nekter for grov mishandling av baby

Barnemoren beskriver tiltalt far som snill

– Han er alltid rolig og harmonisk. Jeg har aldri opplevd han som verken voldelig eller aggressiv, sa hun om barnefaren under sitt vitnemål.

Ifølge tiltalen hadde babyen kraniebrudd, blødninger og til sammen 35 bruddskader. Mishandlingen skal ha skjedd i løpet av tidsrommet 16.- 27. mai i fjor.

Påtalemyndigheten mener at skadene ble påført da den tiltalte var alene med sønnen. Hans samboer var innlagt på sjukehus på grunn av alvorlig sjukdom, og denne sjukdommen bidro til at fødselen ble framskyndet ti uker.

– Jeg var veldig syk. Jeg hadde nok med meg selv. Han var støttende og klarte å roe meg ned. Samtidig som han tok godt vare på sønnen vår som lå på en annen avdeling på sjukehuset. Han gikk fram og tilbake mellom oss. I tillegg var han hjemme i helger for å ta seg av barnet vårt som var igjen hjemme og som også trengte ham, forklarte kvinnen.

Hun fortalte om en krevende tid, men at samboeren aldri gjorde uttrykk for at han var sliten eller stresset over situasjonen.

– Han virket stolt over å ha ansvaret for sønnen vår. Det var han som ga han mat og stelte han. Jeg så det tette båndet de to etter hvert fikk, sa hun i retten.

Etter hvert dro far og sønn hjem fra sykehuset og hjem til parets eldste barn som han også tok den daglige omsorgen for.

– Et nytt mareritt startet

Etter en drøy uke hjemme ble helsetilstanden forverret for sønnen. På dette tidspunktet begynte moren å bli bedre av sin sykdom.

– Jeg hadde overlevd min sykdom, men så begynte et nytt mareritt. Jeg fikk ikke vite så mye om hva som feilte sønnen vår da han igjen ble lagt inn på sykehuset. Overraskelsen var stor da politiet og barnevernet kom til meg på sykehuset, sa kvinnen.

Da fikk moren høre om skadene som sønnen hadde fått påvist og at samboeren var varetektsfengslet og siktet for å ha påført ham disse skadene.

Mannen har i dag besøksforbud mot sønnen og kun samværsrett to timer i uka med tilsyn med familiens eldste barn.

Mener skadene har andre årsaker

Mannen har forklart i retten at han har hatt noen uhell med barnet, men at han ikke kan forstå at sønnen kan ha fått så omfattende skader på grunn av dette.

Han fortalte om en episode der han gled og mistet babyen i gulvet, en bok falt i ansiktet på sønnen ved en anledning og at han dunket hodet til babyen i en dør ved et uhell. Han forklarer også om et eller to tilfeller der babyen sluttet å puste der han har strøket og dunket babyen for å få i gang pusten igjen.

29-åringen sier at han har tenkt mye på hva som kan være årsaken til sønnens skader og har stilt seg spørsmålet om det kan være en skjørhet hos barnet som kan ha kommet av mors helsetilstand og medisineringen.

Helsepersonell som behandlet barnet da det var nyfødt mener at undersøkelser viste at gutten hadde normalt bra helse tatt i betraktning til at han ble født for tidlig. Babyen hadde til tider pustestopp i forbindelse med måltider, men dette blir sett på som normalt for tidlig fødte.

Helsepersonell, venner og familie som så langt har forklart seg om tiltalte i løpet av tre dager i retten, uttrykker et godt inntrykk av ham. Beskrivelser som rolig og omsorgsfull går ingen.