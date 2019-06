Det ble en gripende dag i tingretten på Lillehammer da moren til den avdøde jenta forklarte seg onsdag. Hun ønsket ikke å forklare seg mens tiltalte var i rettssalen, noe retten etterkom.

Kvinnen startet forklaringen sin med å vise flere bilder av den avdøde jenta. En gråtkvalt mor fortalte om bakgrunnen for bildene. Det ene bildet var et skoleportrett tatt samme høst. Det andre bildet ble tatt kort tid før jenta døde, av bestevenninna hennes, i hagen utenfor huset deres.

– Bildene viser hvor fin hun var, hun var slik innvendig også, sa moren.

BISTANDSADVOKAT: Nina Bråthen Hjortdal i samtale med aktor Jo Christian Jordet. Foto: Alexander Nordby / NRK

Var ute og handlet inn til halloween

Deretter fortalte moren om dagen da drapet skjedde, med høy og klar stemme.

Dagen drapet skjedde, var på halloween. Moren fortalte at hun derfor var ute på handel sammen med lillebror på ti år før de dro hjem. Blant annet skulle de kjøpe sminke til utkledningen til barna.

– Den siste stoppen ble skjebnesvanger, sa moren.

Moren fortalte at da hun og lillebroren kjørte mot huset, ble hun møtt av naboen som kom i fullt firsprang. Hun så at naboen forsøkte å stoppe tiltalte, men at han trakk seg tilbake med foten slepende etter seg.

Naboen ropte til moren at gutten hadde kniv.

– Jeg var på vei mot (naboens navn, journ. anm), men snudde da jeg hørte om kniven. (Lillebrorens navn, journ. anm.) satt jo igjen i bilen, sa moren.

Hun ringte derfor nødnummeret 112 fra bilen, og gav beskjed om at det foregikk knivstikking. Moren beskrev for retten at hun deretter ble vitne til det videre angrepet på jenta.

Alt foregikk mens lillebror fulgte med fra bilen, og ingen av dem visste hvem offeret var på det tidspunktet.

– Jeg så hva som foregikk, både i speilet og da jeg snudde meg. Jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre, men naboen sa at han trodde at offeret for knivstikkingen var død.

BEGRAVELSE: Laura Iris Haugen ble begravet i Sødorp kirke 14. november 2018. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Kjørte naboen til legevakta

Politiet kom til, og moren kjørte naboen til legevakta, for at han skulle få hjelp med knivsårene på leggen.

Da moren hadde fått skaffet hjelp til naboen, kom hun på at datteren var alene hjemme. Hun tenkte at det var viktig å få gitt beskjed om at hun skulle låse døra, fordi det foregikk knivstikking utenfor. Hun forsøkte å ringe datteren fra legekontoret, men fikk ikke svar.

Hun fikk derimot svar på mobilen til ektemannen, som nettopp hadde kommet hjem. Han sa at han hadde funnet blod i gangen. Moren kjørte hjem så fort hun kunne.

– Jeg ropte hysterisk til ham – hvor er Iris, sa moren.

Ektemannen ropte tilbake at datteren lå der knivstikkingen hadde foregått. Det sto politi rundt tiltalte og jenta.

– Jeg så at politimannen tok kniven fra tiltalte. Jeg så at det var ham (tiltaltes navn), og i det de gikk forbi meg på vei til politibilen spurte jeg ham hva han hadde gjort, fortalte moren.

Løp til den døde datteren

Deretter løp moren opp til den døde datteren. Hun beskrev synet som møtte henne, mens hun skalv av gråt. Moren fortalte at jenta hadde tydelige merker på halsen etter knivstikkingen.

– Jeg la meg ved siden av henne og ropte hvor mye jeg elsket henne. Hun var delvis avkledd og jeg hadde bare lyst til å løfte henne opp på noe varmere enn snøen, fortalte moren.

Hun forklarte videre om hvordan tiden etter drapet har vært for familien. Verken hun eller mannen har klart å jobbe noe særlig, og både lillebroren (10) og storesøsteren (20) er sterkt preget av å ha mistet søsteren på en så brutal måte.

– Sorgen spiser oss opp, sa moren.

Etter morens forklaring ble det spilt av et videoavhør av den ti år gamle broren til jenta. Han ble delvis vitne til drapet den 31.10. Bistandsadvokat Nina Bråthen Hjortdal ba innstendig pressen om å vise hensyn og ikke referere fra dette avhøret. NRK har valgt å følge Hjortdals henstilling.

Hovedspørsmål i retten: Utilregnelig eller ikke

Et hovedspørsmål i rettssaken er å komme til en konklusjon rundt tiltaltes psykiske helse på gjerningstidspunktet.

Han erkjente ikke straffskyld på de to tiltalepunktene da retten ble satt på Lillehammer mandag morgen. Tiltalte har avgitt sin forklaring for retten, og blant annet fortalt om stor ensomhet og frustrasjon i barne- og ungdomsårene. Det har også kommet fram at 17-åringen har hatt stor interesse for vold og drap, og at han blant annet skrev en engelsktentamen om grov vold mot kvinner.