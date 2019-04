Politiet fikk melding om hendelsen klokka 07.37 fredag morgen.

Travhesten og kusken var ute på isen og kjørte med vogn på morgenkvisten da isen plutselig ga etter.

Nødetatene ankom stedet for å prøve å redde hesten opp fra det kalde vannet. Etter flere mislykkede forsøk, var det til slutt ambulansehelikopteret som ble redningen.

Ifølge politiet fikk man festet et tau rundt hesten, noe som gjorde at luftambulansen kunne løfte den ut av vannet og til sikkerhet på land.

– Dette skjedde 150 meter fra land, og det var et krevende arbeid å få hesten opp på trygg grunn. Vi ville ha brukt mange timer på å skjære oss innover isen for å få hesten opp på land, forteller Per Ivar Bekk, som ledet brannvesenets redningsaksjon til avisa Glåmdalen.

Ble liggende i vannet lenge

Kusken, Heikki Kulblik, sier til Trav- og Galopp-Nytt at hesten ble liggende i det kalde vannet i nesten en time før han ble reddet opp. Da var hesten svært nedkjølt, og hadde en kroppstemperatur på bare 33 grader.

For en voksen hest skal kroppstemperaturen normalt sett ligge på mellom 37 og 38 grader.

– Det ble ganske hektisk. Jeg måtte holde igjen vogna, mens Lux prøvde å svømme seg i sikkerhet, sier Kulblik til bladet.

– Vi fikk festet løftebelter under hesten, og helikopteret løftet ham opp av isen. Det var dramatisk, men heldigvis gikk det bra.

Han forteller at hesten har fått behandling hos en veterinær, og at det ser ut til å gå bra med han.

TAU: Ved hjelp av tau fikk helikopteret løftet hesten ut av vannet og i sikkerhet. Foto: Politiet / NTB scanpix

Vanskelig is

– Det er jo mange som mener det er for sent å kjøre på isen nå, men jeg mente jeg hadde bra kontroll. Jeg kjørte intervaller der ute på onsdag, og da var isen helt fin. Jeg målte den i slutten av forrige uke og da var den 60 centimeter tykk, sier Heikki til Trav- og Galopp-Nytt.

Det har vært mye sol og høye temperaturer i området de siste dagene, noe som kan det føre til at is forvandles til «våris», ifølge Varsom. Hvis det skjer mister isen bæreevnen.

Dette er den farligste istypen fordi det da er vanskelig å vurdere bæreevnen og nesten umulig å ta seg opp igjen av hullet igjen dersom den gir etter.