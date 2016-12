– Engasjementet blant partene er en stor grunn til at vi endte her, sier Mikael Jacobsson, direktør for Eon reality i Europa og Afrika.

Selskapet startet opp i California i 1999. Siden da har det blitt et verdensomspennende selskap. Når de nå etablerer seg i Norge, er det i nært samarbeid med Hamar og Elverum kommune, Høyskolen i Hedmark og flere lokale IT-bedrifter. En modell de har gode erfaringer med.

– På den måten får vi umiddelbart god kontakt med nærmiljøet. Vi får tilgang på lokale nettverk og vi kan drive rekruttering, sier Jacobsson.

Kriseøvelser var vegen til lykke

Kontakt med lokale aktører har de allerede sikra seg. Historien begynte da Eon var i samtaler med selskapet Crisis Training for over to år siden. De utvikler metoder og dataverktøy for store kriseøvelser for blant annet politi, brannvesen og mannskap på oljeplattformer.

– Vi hadde veldig lyst til å samarbeide med dem og ser for oss å sentrere den delen av våre prosjekter hit, sier Jacobsson.

Alt kan visualiseres. Denne frosken kan deles opp og undersøkes, noe som kan være nyttig i biologitimen. Det samme kan gjøres innen andre fagfelter.

Etter mange samtaler, der flere var resultatløse, kom avtalen i boks. Andre aktører i både Danmark og Sverige var utkonkurrert på vegen.

– Det regionale samarbeidet har vært avgjørende. Nå vil hele området – og på sikt hele landet – tjene på det, sier daglig leder i Elverumregionen næringsutvikling, Knut Henrik Aas.

I første omgang skal det bygges to opplevelsessenter, ett i Hamar og ett i Elverum. Disse skal være åpne for aktører som ønsker å ta dem i bruk. Det opprettes et eget ettårig studie ved Høyskolen i Hedmark og de involverte ser store muligheter for å skape arbeidsplasser.

– Vi ansetter fem personer fra oppstart, men regner med å vokse raskt, sier Jacobsson.

Samarbeidspartene tror etableringen vil bety rundt 100 lokale arbeidsplasser på sikt.

Vil ha tak i de største talentene

Ronny Pedersen, daglig leder i Innit og Are Vindfallet i Making View har begge gått inn på eiersiden i Eon reality Norway. Foto: Helle Therese Kongsrud / NRK

– Dette vil forsterke et allerede etablert tyngdepunkt innen VR/AR i Innlandet, sier Are Vindfallet. Han er daglig leder i Making View som har spesialisert seg på VR- og 360-graders video.

Spillutviklermiljøet på Hamar er allerede godt etablert. Høyskolen i Hedmark har siden 2003 tilbudt utdanning for skapelystne nerder.

– Det har vært en god rekrutteringsarena for oss, men nå blir dette satt mer i system. Dette vil føre til at de beste talentene innen VR/AR-teknologi vil komme til Hamar og utdanne seg. Dem vil vi ha tak i, sier han.

Mikael Jacobsson tenker i samme retning:

– Vi vokser kraftig og trenger kompetanse. Dette er en ny måte for oss å nå ut på det globale markedet, sier han.