Kvinnene som gikk seg vill i Jotunheimen er funnet i god behold

De to kvinnene gikk ut på tur på fredag fra Spiterstulen og skulle gå til Glitterheim. De gikk over toppen på Glittertind og på veg ned igjen mistet de stien de skulle holde seg til.

De savnede jentene er nå funnet i god behold av Røde Kors-mannskaper på stedet og følges ned til Glitterheim.

Aksjon for å hente dem ned

Politiet satt tidligere i dag i gang en aksjon for å hente ned de to kvinnene fra Jotunheimen. Det er nysnø, minusgrader og null sikt i området der de to 18-åringene var så letingen ble ikke enkel.

– De har med seg utstyr og har overnattet i telt og sovepose. De skal begge være i god form, sa operasjonsleder i Innlandet politidistrikt, Sissel Svarstad.

Politiet var også i kontakt med de to kvinnene via mobiltelefon. Problemet var at de kvinnene ikke var helt sikre på hvor de var i landskapet.

– Det er like før vi ser de nå tenker jeg, vi tror vi har hørt ropene deres, sa Svarstad ved 15.00 tiden.

Dette er andre gang på kort tid det settes i gang redningsaksjon i Jotunheimen. For en drøy uke siden ble fire nederlendere hentet ned fra Besseggen med et SeaKing redningshelikopter.