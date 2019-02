Jemtland får ha kontakt med sønnene

Svein Jemtland, som i Hedmarken tingrett ble dømt til 18 års fengsel for drapet på kona Janne Jemtland, ble ilagt forbud mot å ha kontakt med sønnene sine før jul i fjor.

Sønnene var viktige vitner i drapssaken som kommer opp i lagmannsretten igjen 17. juni. Påtalemyndigheten ønsket ikke at Jemtland skulle ha kontakt med sønnene fram til det.

Sønnen i avhør: Hørte høyt smell og lyden av snømåking rett etterpå

Sønnene trenger ro

Hedmarken tingrett viser i sin avgjørelse til at det pågår en sak om omsorgsretten for sønnene som vil bli avgjort i løpet av våren. I vedtaket fra fylkesnemnda kom de til at det skulle være mulig med telefonkontakt mellom Svein Jemtland og de to sønnene. Tingretten vil ikke overprøve det vedtaket før omsorgssaken er behandlet av retten. I dag bor de to sønnene hos en fosterfamilie.

TRENGER RO: Bistandsadvokat Inger Johanne Reiestad Hansen mener sønnene trenger ro. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

– Både barnevernstjenesten og fosterforeldrene til sønnene har ment at det var riktig og til det beste for barna å ikke ha kontakt med faren nå, sier bistandsadvokat for sønnene Inger Johanne Reiestad Hansen.

Hun begrunner det med at guttene har gjennomgått mye på kort tid hvor det har vært mye som har vært vanskelig.

– Akkurat nå hadde jeg en opplevelse av at de trengte litt ro, sier Reiestad Hansen.

Hun legger til at det ikke var meningen at de ikke skulle ha kontakt med faren sin på sikt, men slik situasjonen er nå mener hun det hadde vært best med et besøksforbud en stund til.

Var viktige vitner

De to sønnene var viktige vitner i rettssaken mot Svein Jemtland for drapet på kona Janne Jemtland. Påtalemyndigheten mener det er nødvendig med besøksforbud for å verne sønnene mot potensielt belastende henvendelser fra faren, og for mulig påvirkning av barna i forkant av behandling av ankesaken.

Det midlertidige besøksforbudet som politiet ila Svein Jemtland går ut 19. mars. Men påtalemyndigheten mener det kan bli aktuelt å be om at besøksforbudet forlenges til en rettskraftig dom foreligger.

Politiadvokat Julie Dalsveen sier det er viktig av hensyn til sønnene, at de skal få ro og at det er barnets beste.

Da saken om besøksforbud var oppe i Hedmarken tingrett 8. februar sa Svein Jemtland at barna hadde blitt urettferdig behandlet og at et besøksforbud ikke er til barnas beste.

Hans forsvarer Ida Andenæs sier at Jemtland er glad for å kunne ha kontakt med sønnene igjen.

GLAD: Forsvarer Ida Andenæs sier Svein Jemtland er glad for å kunne ha kontakt med sønnene igjen. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

– Vi er enige i at vilkårene ikke var til stede for et besøksforbud, sier hun.

– Betyr det at Svein Jemtland nå kan ha kontakt med sønnene sine igjen?

– Ja det betyr det, sier Andenæs.

Hedmarken tingrett mener det er feil å bruke straffeprosessloven paragraf 222a om fare for å ødelegge bevis i saken. De viser til at hvis det er fare for at Jemtland i kontakten med sønnene ødelegger bevis i ankesaken, blir det et spørsmål om restriksjoner i fengsel med brev og besøksforbud.