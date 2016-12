Innrømmer å ha drept kona

Ektemannen til ei kvinne fra Flisa som ble drept i mars i år, innrømmer nå at han slo henne i hjel. Det skriver Østlendingen. Mannen har forklart at de var uvenner og sinte på hverandre. Han har utøvd vold mot henne over lang tid denne onsdag ettermiddagen og kvelden, sier politiadvokat Henning Klauseie.