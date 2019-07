I Alvdal rusler to innleide svenske hunder rundt i en hundegård. Den ene, Einar, bidro sterkt under den historiske, men kontroversielle, jakten i Tynset den 20.juni. For første gang ble det felt ulv med hjelp av løse hunder.

Nå ønsker jaktlaget å lære opp avkommet deres, Mira, til samme jaktform på ulv. Men det får de ikke lov til.

De to svenske hundene kom til Norge for å bistå i en såkalt skadefelling, altså ett jaktlag som på vegne av Staten tar ut en skadeulv.

Ulvefellingen på Tynset tok under 200 timer. Året før tok en felling i samme området 3000. 360 sauer ble drept.

I år ble ingen sauer drept før ulven ble felt.

– De to hundene vi brukte har trent i Sverige på å gå løse når de sporer ulv, og har dermed erfaring, sier fellingsleder Jo Esten Trøan.

AMERIKANSK FOXHOUND FRA SVERIGE: Heksan (t.v.) og Einar (t.h) som er trent på ulv. Foto: Viktoria Hellem-Hansen / NRK

Løs, på drevet halsende hund Ekspandér faktaboks Hund som er løs og loser (bjeffer) etter dyret.

Tillatt brukt under jakt på hjort, rådyr, gaupe, rødrev og hare, eller felling av gaupe.

Under jakt eller felling på gaupe og rødrev, er det ikke tillatt med bruk av slike hunder i ordinær båndtvangstid.

Hunder som brukes under jakt på hjort og rådyr må ikke ha en boghøyde over 41 cm. Derfor brukes dachs og beagle til dette.

For jakt på andre arter kan direktoratet gi samtykke for det enkelte område. Kilde: Lovdata.

Det ønsker han også å gjøre i Norge, og valpen Mira er håpet.

Men det er kun én treningsarena for den 11 måneder gamle valpen: Under en skadefelling.

Det mest effektive er å trene på ulv under lisensjakta på ulv, altså den jakten der vanlige jegere med jaktlisens hvert år kan jakte på en kvote, men det er ikke lov i Norge, i motsetning til i Sverige og Finland.

Det er nemlig forbudt å bruke såkalte «løs, på drevet halsende hunder» under lisensjakta.

BLIR DYRT OG TUNGVINT: Fellingsleder, Jo Esten Trøan, håper på trening av hunden i Norge under lisensjakta. Foto: Viktoria Hellem-Hansen / NRK

Hundene får derfor ikke den treningen de trenger og må reise til utlandet, ifølge Trøan.

– Det blir dyrt og tungvint og måtte ta denne hunden til Sverige og Finland for å trene på en god måte.

Mener treningen kan fungere med bånd

Alvdal og Tynset kommune har søkt om dispensasjon til å bruke hunder under lisensjakta, men fikk avslag.

I vedtaket skrev miljødirektoratet at de ikke ser behovet for å trene hunden løs og at det å trene en hund under lisensfelling ikke er god nok grunn til å gå vekk fra lovverket.

– Det å trene en hund er sammensatt, men det viktigste er at hunden skal være i stand til å følge spor. Den treningen kan man gjøre uten å slippe en hund løs, sier fagdirektør i Miljødirektoratet, Terje Bøe.

Men det å trene med hund i bånd, vil ikke funke på den typen jakt, mener Trøan.

LØS, PÅ DREVET HALSENDE HUND: Hunden Einar var med på skadefellingen i Tynset 20. juni. Ulven var ikke registrert i norske revir, ifølge DNA prøver fra NINA. Foto: Skadefellingslaga i Nord-Østerdal

– Det går ikke an å spore bak en ulv og dytte den i den retningen du vil.

Nå har kommunene anket saken til Klima- og miljødepartementet i håp om å få muligheten til å trene.

NOAH er veldig imot denne type jakt og mener det kan stresse ulven unødvendig mye.

– Vi bruker kun en til to hunder innenfor en kort tidsramme. Vi har ikke mulighet til å bruke en flokk med hunder på en ulv. Det er ulovlig i Norge, sier Trøan som legger til at hundene også holder avstand til ulven.

VALPEN MIRA: Mira er elleve måneder og starter med trening i denne alderen. Foto: Viktoria Hellem-Hansen / NRK

– Tror det skyldes mangel på praktisk erfaring

Leder i Norges Jeger- og fiskeforbund, Knut Arne Gjems, mener grunnen til at det kun er gitt dispensasjon til å bruke hundene under en skadefelling og ikke under lisensjakta, er uvitenhet.

MANGLER PRAKTISK ERFARING: Leder i Norges jakt- og fiskeforbund, Knut Arne Gjems, mener det skyldes mangel på praktisk erfaring. Foto: Frode Meskau / NRK

– Jeg tror det skyldes mangel på praktisk erfaring blant beslutningstakerne. Dette er en jaktform som er benyttet lovlig både i Sverige og Finland. I Norge kan vi bruke en hund som følger stille etter viltet, men å bruke en hund som bjeffer er ikke lov.

Han mener myndighetene må åpne for bruk av drevende halsende hund, fordi lisensjakt og skadefelling vil være mer effektivt.

– Vi har lange tradisjoner på dette på både hare, rådyr og rev, men på de store rovviltene kan vi ikke benytte det. Det mener vi er synd.