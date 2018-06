Hannulv skutt i Nord-Østerdal

Ulven ble skutt utenfor ulvesona i morgentimene torsdag.

– I dag tidlig kom det to ulver inn ved Storlegda. De angrep sau, og det ble løsnet skudd, forteller fellingsleder Jo Esten Trøan.

Han forteller videre at det er en hannulv som er skutt.

– Den andre ulven flykta fra skuddstedet og dro nordover, så vi fortsetter fellingsforsøket på den, sier Trøan.

Fellingslaget arbeider nå med å få kontakt med ulven som slapp unna.

– Nå har vi god kontakt med den andre ulven, både i tid og ferske spor, så den er hardt pressa. Vi har mye folk både bak og forran i den ruta ulven har brukt tidligere, så vi bør ha brukbare muligheter for å få felling på den i dag, forteller Trøan.

Fellingslederen mener ulvene var i ferd med å etablere seg i Rendalen-området.

– Det er ingen streif ulver. Dette er et par som driver og etablerer revir i området, det er sikkert, sier han.

Det er funnet over 200 døde sauer etter ulveangrep i området den siste tiden, og på mandag møtte over 80 personer opp til bygdedugnad for å lete etter døde og skadde sauer i Tolga og Rendalen. På søndag kommer klima- og miljøminister Ola Elvestuen til Nord-Østerdal for å møte berørte sauebønder.

For jaktåret 2017/2018 har regjeringen gitt klarsignal for jakt på 42 ulver.

Saken oppdateres