– Jeg har glemt å telle, men foreløpig har jeg i alle fall tatt 12 turer mellom Spranget og Rondvassbu, sier Øystein Gården.

Han er bestyrer på den mest besøkte hytta til Turistforeninga i Rondane. Åtte kilometer fra parkeringsplassen foregår det nå renoveringsarbeid før sesongstart denne helga. Det har blitt tungt for beina til Gården.

– Jeg får jo litt trening da, sier han og ler litt før han fortsetter å pakke sykkelvogna.

Avslått søknad

TRØTTE BEIN: Bestyrer på Rondvassbu, Øystein Gården har brukt sykkelen flittig for å komme i mål med oppussinga. Foto: Even Lusæter / NRK

Sykkeltrafikken fram og tilbake på fjellvegen i Rondane skyldes at Gården ble nektet å kjøre bil inn til hytta.

Nasjonalparkstyret for Dovre og Rondane avslo søknaden fordi de ønsker å gi villreinen fred så lenge som mulig.

Trafikk kan forstyrre kalvinga og frem til 15. juni er det det reinen som har forrang i området.

Derfor ble sykkel løsningen.

– Jeg må jo si at håndverkerne har tatt det veldig sporty, men om vi har glemt en koblingsboks her ute, kommer de til meg også må jeg sykle ut og hente det som trengs, sier han.

Mener sykkel kan forstyrre like mye som bil

RONDVASSBU: Den største hytte som DNT har i Rondane ligger vakkert til ved Rondvatnet. Foto: Helle Therese Kongsrud / NRK

Men bilnekten kan ha hatt uønsket effekt. For mens bilen står parkert, må Gården og håndverkerne ta mange turer frem og tilbake langs vegen. Det kan forstyrre reinen, sier forsker Vegard Gundersen i NINA.

– Mennesket er et rovdyr i reinens øyne, så det er grunn til å tro at den er mindre redd for en bil enn for en sykkel, i alle fall så lenge man holder bildøra lukket.

FORSKER PÅ VILLREIN: - Mye sykling kan være like stor belastning som biltrafikk, sier Vegard Gundersen. Foto: Even Lusæter / NRK

Han har forsket på villreinen i Norge og sier Rondane er et av områdene som byr på flest utfordringer på grunn av den store aktiviteten mellom Mysuseter og Rondvassbu.

– Det som er viktig i dag er å prøve å samle trafikken. I stedet for 40 turister som går eller sykler hver for seg, bør de kanskje samles på et vis.

Vil se på andre løsninger

Det er en prioritert oppgave for nasjonalparkstyret å legge til rette for villreintrekk i området rundt Illmanndalen og Rondvassbu.

SA NEI: Bengt Fasteraune i nasjonalparkstyret. Foto: Even Lusæter / NRK

Bengt Fasteraune i nasjonalparkstyret sier de vil se på andre løsninger for transport til turisthyttene fremover.

– Det er naturlig å se til Snøhetta. Der fraktes turister inn gjennom villreinområdet med buss for å forstyrre minst mulig, sier han.

Bestyrer på Rondvassbu Øystein Gården, er åpen for nye løsninger.

– Vi ønsker jo ikke å være til hinder for villreinstammen, så det gjelder jo å finne en løsning som fungerer både for oss og for forvaltninga.