Han har Norges mest spesielle toppjobb

Oslogutten Espen Eigil Barrat-Due Solum ser ut over fjell som er dekket av snø og is. Sola skinner og vinden blåser, slik den ofte gjør på toppen.

Espen har Norges virkelige toppjobb. 2469 meter over havet har han ansvaret for vedlikehold og salg til tusenvis av toppvandrerne som tar seg opp på Nordens høyeste fjell.

De tre siste somrene har Espen drevet Pigghytta på toppen av Galdhøpiggen. En jobb han «arvet» fra sin bror, som hadde jobben i ti sesonger før ham.

– Jeg var heldig og fikk prøve, og trivdes godt med det. Det beste med å jobbe her er omgivelsene, jeg er klar over at jeg har Norges høyeste stilling.

Fjell-vert

I den tradisjonsrike hytta tar Espen imot gjestene, slår av en prat, fleiper litt og byr på noen suvenirer eller mat og drikke.

– Sånn, dette er Nord-Europas høyeste terminal. Nå må jeg ha Nord-Europas høyeste underskrift på Nord-Europas høyeste kvittering fra deg, sier Espen til en av kundene han betjener.

GLAD I JOBBEN SIN: Espen Eigil Barrat-Due Solum liker godt å jobbe i Jotunheimen. Foto: Even Lusæter / NRK

– Hva vil folk kjøpe?

– Folk vil ha forfriskninger og suvenirer. En «pin» er en gjev ting å ha, særlig for barn som har klatret opp.

Soverom på lageret

Når sola går ned, og turistene tar seg ned fra fjelltoppen, får han tid til å slappe av. Da er det ham, solnedgangen og fjellufta som er igjen på Norges topp.

– Jeg leser bøker og hører på radio. Det er så deilig å være midt i naturen med så mange fine soloppganger og solnedganger.

Fra 10. juni til 20. august har Espen denne toppjobben, og som mange så mange andre toppstillinger er det ikke en vanlig åtte til fire-jobb.

– Det er mange som undrer fælt på om jeg bor her, eller om jeg går opp og ned hver dag. De blir overrasket når de hører svaret. Bak her har jeg soverom. Jeg sover på lageret. sier Espen.

Espen Eigil Barrat-Due Solum ekspederer mange kunder i løpet av dagen. Du trenger javascript for å se video. Espen Eigil Barrat-Due Solum ekspederer mange kunder i løpet av dagen.

Ingen do

Men det er et spørsmål turistene undrer seg litt over. For det er verken do eller dusj på Galdhøpiggen, hvordan løser han det problemet?

– Det er ingen do på Galdhøpiggen, men hvordan jeg løser det er en hemmelighet, men det jeg kan si er at jeg alltid er ren og pen, svarer Espen.

GJØR EN BRA JOBB: Per Vole synes Espen gjør en god jobb. Foto: Even Lusæter / NRK

Per Vole er tidligere eier av hytta, Han er trygg på at Espen er riktig mann for jobben.

– Man må være salgsvillig og det er han absolutt. Espen vil prøve å slå rekorden til broren sin på 10 sesonger, så han har en god stund foran seg her, sier han.