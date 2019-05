Gjermund Eggen er død

Etter kort tids sykeleie, gikk Gjermund Eggen bort i dag. Eggen døde mandag klokka 17 på Elverum sykehus.

Han blir omtalt som en av de største langrennsstjernene i Norge noensinne.

Engerdølen ble nær sagt stjerne over natta da han i 1966 tok tre gull i ett og samme VM; på 15 km, femmila og stafetten.

Etter seieren på femmila i Holmenkollen dette året måtte en utmattet Gjermund (25) ha politibeskyttelse for å komme seg gjennom folkemengden.

På et showrenn i Sarpsborg noen dager etter ble det så mye oppstyr at han måtte stikke fra ski og utstyr for å komme i sikkerhet. Bilen han skulle inn i, ble skjøvet av veien av hysteriske fans.

KONA: Gjermund Eggen sammen med kona, Anne Eggen, i 2016. Foto: Stein S. Eide

Tømmerhoggere fra 13-årsalderen

Men det hele startet mange år tidligere, hjemme i Engerdal. Gjermund og tvillingbroren Jo bestemte seg tidlig for å bli skiløpere. På den tida gikk barna i Engerdal på skolen annenhver uke. I friukene var Jo og Gjermund med faren og hogg tømmer i skogen helt fra de var 13 år.

– Vi hadde hørt, at om vi skulle bli gode skiløpere, måtte vi jobbe i tømmerskogen. Det var nærmest en leveregel for oss, sa Jo i et intervju med NRK i 2016.

De to brødrene kjempet hele tiden om å være raskest på ski og om å trene mest. De arrangerte egne skirenn, mens bestefaren tok tida med vekkerklokke.

Gjermund og Jo fikk sitt gjennombrudd i NM i Øystese i Hardanger i 1961. Da ble Gjermund norsk juniormester og Jo kom på tredjeplass. Tidlig i 60-åra gled de begge inn i miljøet av landets beste langrennsløpere.

BRØDRE: Gjermund og Jo Eggen trente mye sammen. Her fra hjembygda Engerdal. Foto: Aaserud, Ivar / Scanpix

Fra Engerdalsprins til Skikonge

Etter dette tok det av for Gjermund. Han ble det store midtpunktet under VM på ski i Oslo i 1966, med gull på 15 km, 50 km og på stafetten. Han var fra før kalt «Engerdalsprinsen», men etter VM på hjemmebane ble han «skikongen».

Samme år ble Gjermund Eggen tildelt sportsjournalistenes statuett som Årets idrettsnavn, Morgenbladets gullmedalje og Olavstatuetten, og i 1968 ble han tildelt Holmenkollmedaljen.

POPULÆR: Gjermund var 25 år da han tok tre medaljer under VM i Holmenkollen i 1966. Han ble superstjerne, og stakk til slutt til skogs for å slippe unna plagsomme autografjegere. Han søkte tilflukt hos naboer, som gjemte ham og stengte døra. Foto: Aktuell / SCANPIX

Etter dette kom det forespørsler om messer, opptredener og tilstelninger. Gjermund sa ja til nesten alt fordi han var redd for å virke overlegen.

Han gikk 34 showrenn i løpet av to hektiske måneder etter VM. Med småfly og bil ble skihelten fraktet rundt på forskjellige arrangementer. I 1966 og 67 var Gjermund med showgruppa Dizzie Tunes på sommerturneer. Gjermund dro tusenvis av publikummere.

Engerdal på kartet

Deretter ble det plateinnspilling. Gjermund sang «I Engerdal i Engerdal med raue georginer i glasset». Plata solgte til sølv og hele landet visste hvor Engerdal var. Turistene kom strømmende.

Daglig kom det flere turistbusser og parkerte utenfor, og postbudet hadde med seg flere tusen beundrerbrev. Det ble en for brå overgang for den beskjedne skogsarbeideren.

– Det var helt sirkus. Folk kom med campingvogner, noen slo opp telt og campet ute her. De banket på døra og ville hilse på og se premiesamlingen. Det ble et enormt oppstyr, og det ble egentlig for mye for meg. Jeg ble rett og slett folkesky, sa Gjermund Eggen i 2016.

Han stakk til skogs for å slippe unna plagsomme autografjegere og måtte søke tilflukt hos naboer, som gjemte ham og stengte døra.

– De skjønte problemet jeg hadde og jeg fikk veldig god hjelp av naboene, sa han i 2016.

Starta skifabrikk

Det å gi noe tilbake til hjembygda, ble viktig for skihelten. I 1969 bidro kommunen til å starte Eggen skifabrikk. Gjermund ble engasjert som salgsrepresentant og etter hvert markedssjef og disponent. Selv om han fortsatt var eliteløper, reiste han rundt både i Norge og i utlandet og solgte ski.

Eggen ski var en periode kommunens største arbeidsplass med 25 ansatte, inntil nedleggelsen i 1983.

Totalt fikk Gjermund Eggen tre VM-gull, fire NM-gull, samt en rekke seiere i andre, internasjonale skirenn. Han deltok også under OL i Grenoble i 1968, men da ble han sjuk og endte på 34. plass i tremila.

I hjemkommunen er Gjermund Eggen hedret med egen statue, som ble avduket 5. august 2006 ved siden av skimuseet.

