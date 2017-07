Gir en million til ishockeyklubben i sitt hjerte

Kongsvinger Knights kom inn i eliteserien for tre år siden, men har den siste tiden hatt store økonomiske problemer.

For få uker siden trakk Eidsiva og Sparebank 1 seg som sponsorer, og så sent som 4. juli sa styreleder Fred Pedersen at fortsatt eliteseriespill var usikkert.

Gir en million kroner av egen lomme

Men nå har nestleder i styret, Jan Riddargård, bladd opp det helt store beløpet, og gir en million kroner av egen lomme til klubben i hans hjerte, melder Glåmdalen.

– Jeg ser at klubben sårt trenger disse pengene. Jeg brenner for denne idretten. Kongsvinger trenger ishockey og Norge trenger ishockey, sier Riddargård.

Klubben har tidligere appellert til befolkningen om å gi støtte ved å kjøpe sesongkort eller bidra gjennom gaveordningen Spleis.

Men selv om klubben nå har fått solid førstehjelp, mangler den fortsatt store sponsorer. Klubben har en del mindre sponsorer, men mangler et mer langsiktig økonomisk fundament.

– Det er nå jobben begynner

– For deg som giver må det være viktig at dette ikke blir et blaff, men at økonomien blir mer stabil?

– Absolutt. Dette skal ikke være noen hvilepute, det er nå jobben begynner. Vi jobber nå intenst med å finne ny hovedsponsor.

– Organisasjonen må jobbe mer målrettet, på alle nivåer må det stilles høye krav.

Jan Riddarvold er for øvrig avdelingssjef på Kongsvinger i entreprenørfirmaet Ø.M. Fjeld. Firmaet har hovedkontor på Kongsvinger, og har regionkontorer på Romerike og Hamar.

– Det er klart det ligger et ansvar bak en slik sum, men jeg har ikke hatt betenkeligheter med å gi, sier Riddergård.

IKKE PÅ GLATTISEN ØKONOMISK LENGER: Kongsvinger Knights i bortekamp mot Lillehammer 19. februar i år. Foto: Stein Schinstad / NRK

Dette er noe man knapt drømmer om. Fred Pedersen, styreleder

Styreleder Fred Pedersen sier at den stor gaven kom fullstendig overraskende på ham.

– Dette er jo noe man knapt drømmer om. Jeg har hørt om rike onkler i fotballen, men at dette skulle skje hos oss, er veldig hyggelig og overveldende.

Det er flere andre eksempler i Norge på at store gaver fra lokalpatrioter har fått stor betydning for lokalidretten. En av de mest kjente – i en litt annen «divisjon» – er Aker Stadion i Molde, som kostet 212 millioner, og som ble finansiert av Kjell Inge Røkke og Bjørn Rune Gjelsten.

– Det er vanvittig bra. Det er helt fantastisk at han går inn med en million, sier leder i supporterklubben Line Agnethe Andersson.

Hun forteller at bidraget vil bety mye for klubben.

– Det betyr veldig mye. Kanskje det gjør at flere bidrar. Vi vil ha hockey her. sier Andersson.

Flere spilleroverganger i år

Kongsvinger Knights har vært aktive på spillermarkedet i det siste. Denne måneden ble det klart at Ole Kerlefsen Nilsen, opprinnelig fra Stavanger, er engasjert som keeper. Nylig meldt også Erik Slåsletten (21) overgang fra Lillehammer/Bergen til Kongsvinger.