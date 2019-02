– Det er håpløst. En liten feilsving, så er du ferdig. Gjester bruker kjempelang tid på å finne rett hytte, sier John Johansson, styreleder i Trysilfjell Hytteeierforening.

For noen år siden ønsket Trysil kommune å rydde opp i veinavn og adresser. Etter en lang prosess endte de med å gå for en såkalt «områdeadressering», som egentlig er beregnet for små grender uten vei.

TETT I TETT: Hyttene ligger som perler på en snor i Trysil, som også huser landets største alpinanlegg med 68 heiser. Det er over 6700 hytter eller fritidseiendommer i kommunen. Det er 200 flere hytter enn for to år siden. Foto: Mette Finborud Børresen

Det vil si at hyttene kun får et nummer, mens navnet på veiene er fjerna.

Bare i ett av områdene, Trysilfjellet sør, er det nesten 1200 hytter og mange veger. Med totalt 6700 hytter i kommunen, og til tider femti tusen turister, har det skapt et kaos av folk som ikke finner fram.

KOMPLISERT: Hytteeiere sliter med å finne fram i Trysil. Styreleder John Johansson i Trysil hytteforening og hytteeier Trond Solstad Bertheussen krever en endring. Foto: Frode Meskau / NRK

Politiet: – Det er kritisk

Til og med politiet sliter når de skal finne fram i jungelen av hytter, grunnet adressekaoset.

– Vi har kollegaer som kommer som kommer fra andre steder og skal jobbe her oppe. Da møter vi utfordringer, og spesielt ved hasteoppdrag er det kritisk at vi har gode vegbeskrivelser, sier lensmann i Trysil, Sondre Grønstad.

SKEPTISK: Sondre Grønstad sier det kompliserte systemet kan by på problemer for politiet. Foto: Frode Meskau / NRK

Også Kartverket er kritiske til kommunens løsning.

– Det er ikke å anbefale i moderne hyttefelt å gjøre det slik. Her er det bedre med en veiadressering, sier fylkeskartsjef Håkon Dåsnes.

Dåsnes sier at nummer på hus og hytter i mange tilfeller oppfattes som lite logisk. Flere hytter blir i tillegg nummerert når de bygges, ikke etter hvor de ligger i forhold til andre.

STORT ANTALL: Det er satt opp egne skilt i hyttefeltene for å vise hvor de enkelte hyttene ligger. Likevel er det full forvirring når man skal finne fram til den enkelte hytte. Foto: Knut Røsrud / NRK

Kommunen vurderer å snu

Hytteforeningen har kjempet mot kommunen for å få tilbake veinavnene. I dag sier rådmannen at de vil se på saken.

– Vi hører at flere sier at dette er en dum løsning. Vi har forståelse for at dette ikke er helt optimalt, sier Jan Sævig, rådmann i Trysil kommune.

VURDERER: Rådmann i Trysil kommune, Jan Sævig. Foto: Frode Meskau / NRK

Sævig opplyser at de skal se på problemstillingen til høsten, og vurdere om saken skal prioriteres i 2020.

John Johansson i Trysil hytteforening er på sin side krystallklar: Det må endringer til. Verken varebiler, taxier, elektrikere, eller bilbergere finner fram til riktig hytte. Enda verre er det for utenlandske turister.

– Vi har folk som kommer fra Russland, Tyskland, Danmark og mange andre land. At den aller siste biten av reisen hit skal være den som skaper mest problemer, det er for dårlig, sier han.