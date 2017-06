Fremmed slo seg ned i kjelleretasjen

Hun oppdaget at mannen forsvant ut av huset idet hun selv gikk ut, og hun har også merket lukten av sigarettrøyk i huset.

– Det er klart at dette er en ubehagelig opplevelse for henne. Her har altså en fremmed hatt tilhold uten at hun har visst om det, sier operasjonsleder Atle B. von Obstfelder i Innlandet politidistrikt.

– Kan han ha vært der i flere døgn?

– Det kan ikke utelukkes, dette sjekker vi nå nærmere.

Brukte tepper og skrudde på varmen

Huset ligger i Maths Pedersens gate i Hamar, like ved Ankerskogen svømmehall.

Mannen er en afghansk statsborger i 20-årene, og han ble pågrepet like etter at kvinnen meldte fra om episoden kl. 08.30 i dag. Han blir også siktet for bruk og besittelse av hasj.

Han har virkelig slått seg til i kjelleretasjen, brukt tepper, skrudd opp varmen, og trolig også brukt toalettet.