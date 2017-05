Fjellklatrere bytter tak på korskirke

– Vi forsøker å gå i akkurat samme linje som det har vært før. Det er derfor vi har markert radavstanden, forteller fjellklatrer Olle Wehlin.

Han er en av to svenske fjellklatrere som nå jobber med å bytte ut det originale tretaket på den verdenene korskirken i Kvikne. Lokalt furuspon skal erstatte sponen fra 1652.

Bekymret for veggmaleriene

Kirketjeneren har i lang tid vært bekymret for de innvendige utsmykningene som pryder store deler av kirkerommet. I flere tiår har det lekket vann gjennom taket og inn i kirken.

– Her er det helt tydelig at det har rent mye nedover så her er det vasket ut over tid, sier kirketjener Sondre Frengstad.

BEKYMRET: Kirketjeneren har lenge vært bekymret for veggmaleriene i Kvikne kirke. Foto: Geir Olav Slåen / NRK

– Det er jo et smykkeskrin, rett og slett. Det er en stolthet på alle vis, sier Frengstad.

Det gamle taket har beskyttet kirken mot vær og vind siden i 360 år. Nå skal 5000 spon og litervis med tjære sørge for at det nye kirketaket blir tett.

– Her er det snakk om å ta vare på en kulturskatt

I nabobygda Vingelen jobbes det på spreng for å produsere nok materiale. Arbeidet koster flere millioner kroner, men penger har ingen betydning sier kirketjeneren.

– Penger har ikke noe å si i en setting som dette, men det har ikke noe å si for her er det snakk om å ta vare på en kulturskatt, avslutter Frengstad.