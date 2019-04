Denne historien handler om en uklok handling. Hovedpersonene innrømmer det. Men uten også en god dose klokskap kunne det endt riktig så ille.

– Jeg hadde mista dem begge to, det er nærmest garantert.

Det sier Idun Mellum, mor og ektefelle til karene som som gikk ut på isen på Rokosjen for å fiske, langfredag formidddag.

Arne Vegard Mellum (32) og faren Arne Jostein Mellum (66) skulle pilke. De var usikre på om isen var helt trygg, men valgte å gå utpå. De er erfarne fiskere og jegere, og stolte på skjønnet sitt.

Uten forvarsel

Cirka 70 meter ut fra land brast isen under Arne Vegard, og han gikk under. Da faren snudde seg for å hjelpe til sprakk isen på nytt.

– Jeg fikk ikke noe forvarsel i det hele tatt. Ingen knasing i isen, ingen bevegelse, sier Arne Vegard.

Begge ble liggende i det iskalde vannet og kave, men uten en gang å prate om det grep de til våpenet de alltid har med. Ispiggene som de har i en snor rundt halsen.

Med stadig våtere og tyngre klær forsøkte de å hogge tak i isen, og dra seg opp fra vannet. Men isen bare brast.

– Etter en stund begynte jeg å tenke på at dette kan være slutten, at jeg var på tur til å miste sønnen min, og gjøre kona til enke, sier far Arne Jostein

Men etter det de sjøl anslå som i underkant av 10 minutter fikk Arne Vegard tak i isen med den ene ispiggen.

– Jeg fikk da albuen opp på isen og fikk skjøvet pappa opp med den andre armen. Deretter lå han på magen på iskanten og trakk opp meg.

Så krabbet de, for å fordele kroppsvekta slik at bæreflata mot isen ble lettere, inn til land og i sikkerhet.

Rokosjøen to dager etter

Islaget på den populære isfiske-innsjøen ser skjørt ut. Det er ingen ute på isen.

Mor og ektefelle Reidun er med karene sine ned til kanten av innsjøen. Hun er prega der hun ser ut mot råka der livet til de hun er gladest i sto på spill.

– Når jeg står her og ser utover blir jeg helt kvalm.

Reidun sier at hun i framtiden kommer til å kreve at de ikke går ut på isen hvis det er den minste tvil om tykkelsen.

– Jeg kommer nok til å bli litt strengere ja, sier hun med omsorg i stemmen.

BILLIG FORSIKRING: De to isfiskerne anbefaler alle å ha med seg ispigger når de er ute på isen. Foto: Tom Haakenstad / NRK

Familien er krystallklare på at ispiggene reddet livene deres, og at de hadde druknet hvis de ikke hadde dem. Det er derfor, og for å advare mot skjør våris, at de vil fortelle sin historie.

Det var Hamar Arbeiderblad som først omtalte saken.

– Vi er i live takket være ispiggene til 69 kroner, det er jeg 100 prosent sikker på, sier Arne Jostein.

Noen få timer før hendelsen med far og sønn Mellum, gikk en hest og kusk gjennom isen i Grue, som også ligger Hedmark. Her måtte luftambulansen brukes for å få hesten opp av vannet.