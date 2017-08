Fant mus på McDonald's

Sammen med kameraten Sindre Ensrud var Lindmoen innom på McDonald's restaurant på Mjøsstranda på Gjøvik i går kveld. Mens de to satt og spiste, oppdaget de en mus i radiatoren ved siden av bordet.

– Vi måtte flire litt, for det skal ikke skje, forteller Lindmoen.

Han varslet raskt personalet som kom for å lete. Han rakk også å filme en snutt av dyret før det forsvant.

– Det var det første jeg gjorde, sier Lindmoen som de forteller at han flyttet seg til et annet bord for å spise opp resten av maten.

Lindmoen la ut en status på Facebook-profilen sin etter hendelsen i går kveld. Der døpte han musa Oscar.

Stengte restauranten

I morges skrev Lindmoen på McDonald's Norges offisielle Facebook-konto. Innlegget har blitt delt 174 ganger og fått 244 kommentarer.

«Det viste seg etter kort tid at vi begge to var litt egoistiske da McDonalds Gjøvik hadde helt andre planer og stilte med egne gjester til gjestene. For all del, som regel veldig hyggelig med nye bekjentskaper men kanskje ikke denne gangen. Jeg synes i hvert fall ikke det. Musa/rotta lyder navnet Oscar om dere vil ha tak i den ved en senere anledning».

McDonald's har selv svart på innlegget.

«Tusen takk for at du gjør oss oppmerksom på dette. På bakgrunn av dokumentasjonen du har sendt til oss fra de innebygde panelovnene i gjesteområdet, har vi besluttet å stenge restauranten på Gjøvik med umiddelbar virkning».

STENGT: Lødding forteller at restauranten på Gjøvik ble stengt umiddelbart. Foto: Siw Mariann Strømbeck/NRK

Kommunikasjonssjef i McDonald's Norge Erik Lødding bekrefter Lindmoens historie.

– Vi fikk informasjon av en kunde om at det ble observert en gnager som viste seg å være en mus. På bakgrunn av det valgte vi å stenge restauranten og varsle Mattilsynet, sier han.

Lødding forteller også at McDondald's har tilkalt et skadedyrfirma som nå skal gå gjennom restauranten for å kontrollere om det er flere gnagere der.

Mattilsynet kommer på kontroll

Mattilsynet sier de vil komme på inspeksjon når McDonald's har gjort sine undersøkelser.

– Vi har blitt varslet og skal komme på inspeksjon når de har ryddet opp, sier Mattilsynet, sier Bente Faukse, avdelingssjef for Mattilsynet i Mjøsområdet.

VARSLET: Mattilsynet er varslet om hendelsen på Gjøvik. Foto: Bjørn Opsahl / NRK

Hun forteller at det er vanlig prosedyre å stenge restauranter dersom det oppdages skadedyr.

– Blir det oppdaget mus eller rotter, blir restauranten stengt med en gang. Det er nulltoleranse for skadedyr.

Ifølge Fauske er det sjeldent at levde skadedyr blir oppdaget.

– Fra tid til annen ser vi rester etter møkk fra mus og rotter, men svært sjeldent at man ser levende rotter og at det er videobevis.