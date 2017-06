En person skadd i trafikkulykke

En mann i 20-årene er kjørt til legevakten for sjekk, etter at en personbil kjørte i siden på et møtende vogntog. Ulykken skjedde på riksvei 3 i Rendalen, 3 kilometer nord for Hanestad. Bilen er fjernet, og trafikken går som normalt forbi ulykkesstedet.